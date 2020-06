Berenloop op Terschelling gaat toch door, inschrijving opent komende woensdag

Deze week werd bekendgemaakt dat veel sportevenementen weer door kunnen gaan. "Dat nieuws was fantastisch, maar we waren al eerder in een voorbereidende fase om de Berenloop door te laten gaan," zegt voorzitter Willem Gerrits. "Dit is een extra duw in de rug."

De organisatie kan daarom ook al snel de inschrijving openen. "We hebben snel geschakeld om de inschrijving te openen. We moeten natuurlijk nog veel dingen gaan regelen, maar daar hebben we gelukkig nog even tijd voor."

Coronamaatregelen

De organisatie krijgt wel te maken met de coronamaatregelen. "Het begint natuurlijk in Harlingen, dat ze met de boot mee moeten." Daarover heeft de organisatie veel contact gehad met rederij Doeksen. "Die garanderen ons dat ze die stroomlijn kunnen doen."

Ook bij de Berenloop zelf moeten mensen uit elkaar gehouden worden. "De enige concessie die wij op het eiland zullen moeten doen is dat we een heel erg gespreide starttijd gaan hanteren. Dus niet meer tegelijk van de startlijn weg en in grote groepen finishen," aldus Gerrits. De bedoeling is dat deelnemers tussen negen uur s'ochtends en één uur s'middags kunnen starten.