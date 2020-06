Zorgen over mogelijke sluiting visgebied boven Schiermonnikoog

De onrust is gevolg van het Noordzeeakoord dat in februari, na meer dan een jaar onderhandelen, bereikt werd tussen de rijksoverheid, energiesector, visserij, natuurorganisaties en de zeehavens. Toen was de stemming onder de garnalenvissers nog positief, maar die is nu omgeslagen in boosheid.

"De vissers voelen zich gepasseerd en zijn overvallen door de publicatie van het concept", zegt Bert Koonstra, fractievoorzitter van FNP Noardeast-Fryslân. "Nu is alles al ingekleurd, en de visserijbond en de vissers zijn niet op de hoogte gesteld."

Aandeelhouder

Door sluiting van de visgrond zouden honderden vissers in de problemen kunnen komen. "Al met al gaat het om 200-300 mensen", zegt Koonstra. "Maar gemeente Noardeast-Fryslân is ook aandeelhouder van Lauwersoog. We zijn er mee bezig om vooral de haven een economische slinger te geven, en het zou natuurlijk niet best zijn als al die visserij daar wegvalt."