Leerlingen praktijkonderwijs Singelland krijgen met feestbus voor het eerst diploma

De eerste stop is in Oosterwolde, waar een familie de bus vol enthousiasme opwacht. Paulo Mamemdio Pantoja is net geslaagd en is ondersteboven van de actie van de school. Met de hand voor de mond kijkt hij hoe de rode bus de straat inrijdt.

"Het is wel anders dan ik verwacht had", zegt Paulo. "Maar de school doet er alles aan om het toch nog leuk te maken. Dat is wel bijzonder." Mamedio wil na de zomer aan het werk. "Misschien leer ik nog door, maar dat is nog niet zeker."