Sporter van de Week: Marrit Steenbergen

Marrit Steenbergen lacht weer. Het gaat goed met haar, na een paar heel zware jaren. En dat het weer beter gaat, is aan haar af te zien. Ze traint zes keer per week onder leiding van bondscoach Marcel Wouda in het zwembad in Eindhoven. "Ik heb eindelijk lekker mijn draai gevonden in Eindhoven, ik voel me goed!"

"Het heeft even geduurd", erkent ze. "Toen ik hier kwam in 2017 zat ik in mijn laatste examenjaar op school. Dat liep niet zoals de bedoeling was. Ik haalde geen goede cijfers en dat kostte heel veel moeite. Met zwemmen had ik last van mijn schouders, dus alles wat ik deed, ging moeizaam. Maar nu heb ik geen school meer, zwemmen gaat goed en mijn schouders gaan goed. Het valt eindelijk een beetje op zijn plaats."