PODCAST SC Heerenveen 100 jaar: "Het was een mirakel"

Omdat SC Heerenveen de allereerste periodetitel wint, mag de ploeg meedoen aan de nacompetitie. Die bestaat uit twee poules. Heerenveen is ingedeeld bij Go Ahead Eagles en NAC Breda. Als Heerenveen de eerste twee wedstrijden verliest, lijkt de ploeg zo goed als kansloos. Maar omdat ze de resterende twee wedstrijden winnen en Go Ahead en NAC ook punten laten liggen, is Heerenveen uiteindelijk op basis van een beter doelsaldo toch nog poulewinnaar.

Finale

In de finale wacht FC Emmen. De eerste wedstrijd in Emmen gaat met 1-0 verloren, maar in het eigen Abe Lenstrastadion wint de ploeg van Fritz Korbach met 2-0. Het tweede doelpunt wordt gemaakt door Marten Dijk. "Dat is mijn allermooiste voetbalmoment! En dan te bedenken dat ik in de eerste wedstrijd een schop op de wreef heb gekregen. Twee uren voor de wedstrijd kreeg ik er nog een flinke spuit in. Ik had er amper gevoel in, maar scoorde toch de winnende goal!"

Omdat eerste doelman Aldo Swager in februari geblesseerd raakte, kreeg Johan Tukker een telefoontje van Fritz Korbach. "Ik speelde bij FC Groningen, toen ik werd gebeld door Fritz. Die zei alleen maar: "Morgen train je bij ons" Ik vroeg nog hoe en wat, maar hij zei alleen maar, Riemer belt je zo", zo zegt Johan Tukker. Ook verdediger Stanlet MacDonald kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij SC Heerenveen. "De club heeft voor altijd een plek in mijn hart", zo zegt hij.