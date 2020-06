Turfroute in juni drukker dan in andere jaren

Volgens Bonne van der Meer, die uit naam van de provincie Fryslân de aansturing van de brug- en sluiswachters op de Turfroute doet, is het drukker dan anders op de route. "We hebben deze week wel dagen gehad met 25 bootjes. Dat hebben we eerder nog nooit gezien in juni." In 2018 maakten 879 bootjes gebruik van de Turfroute, vorig jaar waren het er 891.

Het is dan nu wel drukken dan in andere jaren in juni, maar normaliter gaat de route op 15 mei al open. Dat betekent dat het maar de vraag is of er meer waterrecreanten dan in 2019 de Turfroute dit jaar varen.

De brugwachter moet de sluis met de hand bedienen. Volgens Van der Meer is dat zwaar werk. "Er zijn enkelen bij die het doen, die hoeven dan 's avonds niet meer naar de sportschool. Het komt er wel op aan."

Balsteen uit de ijstijd

Bij het uitvoeren van het werk werd een bijzondere balsteen gevonden. Bij het plaatsen van de nieuwe damwanden wilde de wand na vier meter diepte niet verder de grond in. Een miljoenen jaren oude, grote balsteen, afkomstig uit de ijstijd, was de dwarsligger. De steen heeft een plekje naast de sluis gekregen.