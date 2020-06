Leeuwarder inbreker moet zestien maanden zitten

In de nacht van 26 op 27 februari probeerde de Leeuwarden bij meerdere panden aan It Holt in Deinum in te breken. Het lukte hem in twee gevallen, maar een keer werd hij door de bewoners betrapt. De man werd opgepakt toen hij bij een bedrijf in Deinum op de wc zat. Bij de aanhouding schopten de agenten de deur van de wc open. De verdachte kreeg klappen nadat hij een agent bespuugde. De rechtbank noemde die klappen in het gezicht buitenproportioneel.

In de sloot gefietst

De inbreker was onder invloed. In de schuur bij een van de huizen had hij de drankvoorraad aangebroken. Hij was die nacht op de fiets op weg naar een vriendin. Bij Deinum was hij de sloot in gefietst.

Eerder had de man al een VW Golf gestolen in Twijzelerheide, die hij vervolgens te koop aanbood bij een autosloperij in Noardburgum. In Suwâld had hij ingebroken in een loods met oldtimers. In de loods werd een koordje gevonden met het DNA van de verdachte.

Eerder de fout in gegaan

De man komt onder toezicht van de reclassering. Hij mag in de proeftijd, die duurt drie jaar, geen drank en drugs gebruiken. Omdat hij in de proeftijd van een eerder opgelegde straf de fout in ging, moet hij een voorwaardelijke celstraf van 62 dagen alsnog uitzitten.