Jonge inbreker (20) voor de rechter: "Ik deed het voor de kick en het geld"

Vanaf oktober vorig jaar pleegde de Leeuwarder inbraken in zijn woonplaats, in Dokkum, waar hij uit een school vijf iPads had gestolen, en in Grootegast. De spullen die hij buitmaakte verkocht hij door. Hij zei het te doen : voor de kick" en voor "het gevoel dat je iets doet dat niet mag", verduidelijkte de verdachte.

Hij brak in bij woningen en ook een aantal keer bij studentenhuizen. Sommige slachtoffers meldden dat ze zich na de inbraak onveilig voelden in hun woning. Een persoon was zelfs verhuisd.

'Verkeerde contacten'

De officier van justitie eiste 42 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. De advocaat van de verdachte vond dat echter een te zware eis en zei bang te zijn dat zijn cliënt bij een langer verblijf in gevangenis De Marwei, waar hij op dit moment zit, "verkeerde contacten" zal opdoen.

De reclassering wil dat de man zich laat behandelen en dat hij meewerkt aan controles op het gebruik van verdovende middelen. Naast de inbraken maakte hij zich ook schuldig aan overtreding van een gebiedsverbod voor het centrum van Leeuwarden, in december vorig jaar, en belediging en bedreiging van een aantal BOA's.

De rechtbank doet op vrijdag 10 juli uitspraak.