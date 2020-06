Freedsmerk: "Laat de KLM maar mooi zijn eigen broek ophouden"

"Laat ze hun eigen broek maar ophouden. Ik heb een eigen bedrijf en moet dat ook!", zegt iemand. Volgens een ander is de KLM onze nationale trots: "Die zullen ze wel moeten steunen als het niet anders kan."

Geregeld werden ook andere sectoren genoemd die wel steun kunnen gebruiken: de zorg, ouderen, de evenementenbranche en de cultuur, bijvoorbeeld. Een andere vrouw vond dat de KLM absoluut niet mag omvallen, ook al heeft ze er zelf niet zo veel aan: "Nee, ik vlieg nooit, ik durf er niet eens in!"

Een argument dat de KLM de motor van de economie zou zijn, spreekt ook niet iedereeen aan. "Dan kunnen we wel bezig blijven, want er zijn wel meer motoren. Philips? HEMA? V&D is ook al weg en wat er nu in zit, heeft het ook al moeilijk. Nee, iedereen moet zelf de broek ophouden. Dat is het beste en het voordeligst!"