Hein de Haan nieuwe voorzitter van Hûs en Hiem

De Leeuwarder wethouder Hein de Haan wordt de nieuwe voorzitter van Hûs en Hiem, de welstandscommissie die gemeenten advies geeft over de ruimtelijke inrichting. Hij volgt Gea Wielinga op, die wethouder in Súdwest-Fryslân is. Er zijn ook twee nieuwe bestuursleden: wethouders Nel Haarsma (Waadhoeke) en Jaap van Veen (Heerenveen).