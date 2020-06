'Spoedmaatregelen nodig om containerschepen te weren bij extreem weer'

Het Waddengebied loopt gevaar zolang grote containerschepen bij slecht weer langs de eilanden varen. "Opvallend is dat niet alleen de zuidelijke vaarroute boven de eilanden onder bepaalde condities onveilig is voor schepen zoals de MSC Zoe", zegt Statenlid Jaap Stalenburg in een reactie op de onderzoeksrapporten van de Onderzoeksraad. "Dit geldt ook voor de noordelijke route. Als er niet wordt ingegrepen acht de Onderzoeksraad de kans groot dat een containerramp opnieuw kan gebeuren."

Stalenburg wil ook dat de Kustwacht meer middelen en bevoegdheid krijgt om grote containerschepen te begeleiden. In de rapporten van donderdag staat niets over de ladinglijsten, waar de inhoud van de containers op staat. Stalenburg vindt dat autoriteiten daar wel toegang tot moeten hebben. Zolang die lijsten geheim blijven, is er niet genoeg zicht op de risico's die het Waddengebied loopt bij containerverlies.