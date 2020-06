Weekoverzicht coronavirus: vier nieuwe besmettingen, geen nieuwe sterfgevallen

Een andere besmetting is van een medewerker van Meckema State in Kollum. In beide zorgcentra zijn bewoners en medewerkers getest. Alle tot nu toe bekende uitslagen zijn negatief.

1.480 Friezen getest

Op de drie Friese testlocaties (in Leeuwarden, Drachten en Sneek) zijn de afgelopen week 1.480 mensen getest. Er waren dus bijna geen positieve tests. Omdat het wel heet werd in de testtent in Leeuwarden, wordt een deel van die tests gedaan in Drachten.

Het laatste sterfgeval met iemand met het coronavirus in Fryslân was op 2 juni. Het totale aantal sterfgevallen in onze provincie blijft daarmee op 69. Bij 614 inwoners van Fryslân is het virus vastgesteld.

Er waren deze week geen nieuwe ziekenhuisopnames in Fryslân met mensen met het coronavirus.

Waarschuwing voor nieuwe golf

De GGD zegt wel dat een nieuwe coronagolf niet valt uit te sluiten. Daarom komt de GGD met een aantal voorzorgsmaatregelen, zoals trainingen voor leidinggevenden en medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat is onderdeel van een nieuw provinciaal expertiseteam.