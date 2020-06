Nieuw Fries expertiseteam komt met coronatrainingen voor zorgmedewerkers

"Voor een belangrijk deel gaat het over hygiënemaatregelen", zegt Everhard Hofstra van de GGD Fryslân. "Maar het is ook voor managers. Wat doe je als er meerdere gevallen zijn? Het is de bedoeling dat iedereen de tips en tricks deelt. Het wordt interactief, met workshops. Mensen die al ervaringen hebben op een bepaald terrein, kunnen een andere workshop volgen."

De trainingen beginnen eind augustus en worden meerdere keren gehouden.

Beter voorbereid zijn

Het is allemaal onderdeel van het Expertiseteam Corona Friesland. Daarin werken de Friese zorginstellingen, Zorgkantoor Friesland en de GGD Fryslân samen. "We hebben kennis en ervaring gebundeld. Dat willen we delen met verpleeghuizen, verzorgingshuizen, de thuiszorg en instellingen op het gebied van gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg." Zo moet iedereen beter klaar zijn om het virus zoveel mogelijk buiten te houden en verspreiding te voorkomen.

Naast de trainingen is het expertisteam ook het centrale informatiepunt waar instellingen terecht kunnen voor protocollen. Bovendien kunnen organisaties zich melden voor vragen en om te sparren.