Verbouwing voormalige gemeentehuis Menaam van start

De bouwwerkzaamheden zijn 15 juni 2020 gestart. De bestaande inrichting wordt gesloopt, waarna het pand wordt omgebouwd tot appartementen. De verwachting is dat het gebouw in februari 2021 wordt opgeleverd. De eerste bewoners moeten er in april/mei 2021 in kunnen trekken.

Het gebouw was het gemeentehuis van de voormalige gemeente Menameradiel. Die bestond tot januari 2018. Daarna ging het met de gemeentes Franekeradeel, Het Bildt en een deel van Littenseradiel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het gemeentehuis daarvan staat in Franeker.