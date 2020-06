Kamerlid Van Dijk (PvdA): natuurbelangen moeten boven belangen containerschepen staan

"Ik ben blij dat de Onderzoeksraad zegt dat de politiek nu in moet grijpen", zegt Van Dijk. "Want sinds de ramp met de MSC Zoe zien we dat de belangen van de economie en de grote containerbedrijven zwaarder wegen dan het belang van onze Wadden en het behoud daarvan. De Onderzoeksraad zegt nu dat dat niet meer kan."

Van Dijk is blij met de conclusies van de Onderzoeksraad en zegt dat de minister daar ook naar moet handelen. "De minister dacht tot nu toe steeds: ik moet een afweging maken tussen economisch belang en het natuurbelang. Maar de Onderzoeksraad zegt nu heel duidelijk tegen de minister: u moet het natuurbelang boven het economisch belang zetten. En ik hoop dat ze daar navolging aan geeft."

Ook internationaal afspraken maken

Probleem is wel dat Nederland niet alles zelf kan besluiten. Dat zei Van Nieuwenhuizen, en Van Dijk is dat met haar eens. "De zee is van ons allemaal. Als er een schip vanuit Denemarken of Duitsland komt, dan kunnen wij niet bepalen dat zo'n schip niet langs de Wadden mag varen. Dus we moeten niet alleen zelf strenger zijn richting de containerschepen, maar ook afspraken maken met onze buurlanden. Want als zij wel schepen toelaten op zee onder slechte omstandigheden, dan blijft de kans op zo'n ramp bestaan."