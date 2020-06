Harlinger tegelfabriek ingehuurd voor restauratie 12e-eeuws kasteel in Denemarken

Een groot deel van de Deense geschiedenis en ontwikkeling van het Deense koningshuis is terug te voeren naar het kasteel in Nyborg, dat in de 12e eeuw werd gebouwd. In de 17e eeuw was Nyborg een van de belangrijkste vestingssteden in Denemarken, vanwege de gunstige ligging aan zee.

De HAT gaat alle historische vloeren in het kasteel restaureren. De voorbereidingen voor de opdracht, waaronder het onderhandelen en bemonsteren, duurden twee jaar. Zowel de binnen- als buitenkant van het kasteel ondergaat op dit moment een grondige renovatie.

Kennisbank

Na grondig onderzoek van onder andere de Deense Monumentenzorg is bepaald hoe en welke historische bouwmaterialen worden toegepast. Het Harlinger bedrijf zal replica's maken van estriken (gebakken geglazuurde vloertegels). Deze sluiten aan op de historische patronen en kleuren die zijn teruggevonden. In totaal wordt er zo'n 500 vierkante meter aan vloertegels op maat gemaakt. De HAT wordt ook ingeschakeld als kennisbank voor historische vloertegels.

De Harlinger fabriek wordt vaker ingeschakeld voor restauraties. De ambachtslieden die er werken worden daar speciaal voor opgeleid in Harlingen.

Concurrentie

Naast de HAT waren er acht andere bedrijven, uit Denemarken, Duitsland, Polen, Roemenië, de Baltische staten en Nederland, voor de restauratie. Uiteindelijk is de klus naar de Harlinger fabriek gegaan. "Medewerkers en directie zijn enorm trots dat het vakmanschap op de juiste waarde is geschat en dat deze opdracht is verworven", reageert de HAT.

De HAT zal zo'n zeven maanden bezig zijn met de restauratie.