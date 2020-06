Bewoonster zorgcentrum Suderrige in Lemmer besmet met coronavirus

Vier andere bewoners van het zorgcentrum zijn inmiddels ook getest. De testen waren preventief, want de bewoners hebben geen klachten. De testuitslagen zijn allemaal negatief. Der zijn inmiddels ook drie medewerkers getest, de uitslag daarvan is nog niet bekend. Directeur-bestuurder John van Arnhem zorg zorggroep Hof en Hiem zegt dat ook zij geen klachten hebben.

Van Arnhem heeft nog wel wat vraagtekens bij het verhaal, want de vraag is nog hoe ze het virus heeft opgelopen. Zo zou de vrouw een paar keer in de binnentuin van het zorgcentrum zijn geweest, maar daar mag geen bezoek komen. Voor de GGD en Suderrige is het nog een raadsel waar de besmetting het zorgcentrum is binnengekomen.

Suderrige blijft komend weekend dicht voor bezoek. Als de tests van de medewerkers ook negatief zijn, mag het zorgcentrum maandag weer open.