Auto brandt volledig uit op A32 bij Oldeholtwolde

De bestuurder van de auto merkte dat er iets aan de hand was en parkeerde zijn auto op de vluchtstrook. Al snel sloegen er vlammen uit de wagen en was er niet veel meer aan te redden. Hoe de auto precies in brand kon vliegen, is niet bekend.

De brandweer van Wolvega heeft het vuur geblust, waarna de linkerrijstrook weer werd vrijgegeven voor het verkeer. De auto, waar bijna niks van is overgebleven, is geborgen. Er raakte niemand gewond.