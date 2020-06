VIDEO: Johan Pollema verzamelt foto's over de geschiedenis van de Afsluitdijk

De Afsluitdijk loopt als een rode draad door het leven van Johan Pollema uit Zurich. Zo verdiende hij vroeger zijn geld met het steken van zeepieren bij Den Helder en reed hij elke dag meerdere keren over de Afsluitdijk om het aas bij de vissers te brengen. Tegenwoordig heeft Pollema in Zurich, aan het begin van de dijk, een hengelsportwinkel. Daarnaast heeft hij in de loop der jaren een unieke fotocollectie verzameld over de geschiedenis van de Afsluitdijk. Een hobby, die een beetje uit de hand is gelopen.