Frustratie bij Tennisclub Dokkum over uitblijven besluit Harddraverspark

Tennisclub Dokkum moet nog langer wachten op zijn verhuizing. De club zit nu op het Harddraverspark in Dokkum, maar er zijn plannen om daar een recreatiegebied van te maken. De sportverenigingen die er nu zitten, moeten daarvoor verhuizen naar een andere locatie. De tennisclub had daar al mee ingestemd, maar de politiek is er nog niet over uit wat ze precies met het park wil.