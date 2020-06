Harmen Akerboom fietst 1.000 kilometer voor KiKa: "Het is zo'n vreselijke ziekte"

"Het verlies van mijn dochter was ontzettend zwaar. 17 jaar geleden werd zij ziek en in 2004 is zij overleden. Je denkt altijd: dit overkomt mij niet", vertelt Akerboom. Al vijf jaar zet hij zich in voor de stichting door de Giro di KiKa te fietsen.

In 2018 werd Team Femke Cycling 4 KiKa opgericht, vernoemd naar de dochter van Akerboom. "Het fietsen is mijn grote passie. Voor mij is het een fysieke inspanning, maar de steun die ik krijg van vrienden en familie is geweldig. Op die manier kan ik mijn steentje bijdragen. Mijn vrouw zet zich ook al jaren in als vrijwilliger voor KiKa."

Onderzoeksgeld

Het genezingspercentage van kinderkanker ligt nu rond de 75 procent. "Dat is de afgelopen jaren langzaamaan hoger geworden, maar nog lang niet hoog genoeg. Daar is onderzoeksgeld voor nodig en daar doen wij dit voor. We zitten nu op ongeveer 10.000 euro. Ik hoop op nog meer, maar het is natuurlijk al geweldig dat we dit met zo'n klein ploegje kunnen opbrengen."

Vijf stops

Vrijdagochtend rond 4.30 uur is Akerboom van start gegaan met de Giro di KiKa in Breda. "Tot nu toe gaat het goed. We hebben er nu 55 kilometer op zitten. Het eerste stuk was in het donker, maar de temperatuur was wel aangenaam. Dus het eerste stuk zal niet het lastigst zijn."

De club houdt maar vijf keer een pauze. Akerboom: "In Noord-Holland is de eerste stop van een halfuur, in Oudega de tweede, in Wierden de derde, in Maastricht de vierde en tussen Maastricht en Breda nog een keer."

Hoge temperaturen

Er worden vrijdag hoge temperaturen verwacht, voornamelijk in het zuiden. Akerboom: "Dat wordt wel spannend, maar ik heb ervaring." Normaal gesproken fietst hij met zijn ploeg door Italië, maar vanwege het coronavirus ging dat niet door. Daardoor is Akerboom gewend aan temperaturen van rond de 40 graden.

"En we rijden van Breda naar Den Helder, bij de kust langs. Dat geeft wel wat verkoeling. Via het IJsselmeer naar Oudega is meestal ook wel wat koeler dan in het zuiden van het land. In die zin valt het mee, maar het blijft een inspanning.."