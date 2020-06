Artiesten na coronapauze weer op het podium van schouwburg De Harmonie

Voor zo'n dertig mensen gaven The Bluebirds, het vrouwentrio waar Elske DeWall onderdeel van uitmaakt, twee optredens van 45 minuten. Ondanks de mededeling van Mark Rutte dat de theaters in ons land voortaan honderd mensen mogen toelaten bij een evenement, werd deze eerste voorstelling nog gehouden in de foyer van de schouwburg voor een beperkt aantal mensen. Ook volgens de regels van anderhalve meter afstand tussen de opgestelde stoelen.

Hopen op meer versoepeling

Directeur Marijke van der Woude van De Harmonie opende de avond met een kort welkom aan alle gasten. Zij hoopt dat na de zomerstop er nog meer versoepeling komt. Een wens van veel zalen en ook die van De Harmonie is dat de anderhalve meter wordt teruggebracht naar maximaal een meter afstand. Dat zou veel verschil maken in de exploitatie van de schouwburg.

Het optreden van donderdag is onderdeel van het driedaagse Pauze-festival, want ook op vrijdagavond en zaterdag zijn er nog optredens. Daarna volgen er nog wat schoolactiviteiten en is het daarna zomerstop. Pas in september gaat De Harmonie weer verder met verschillende programma's.