Mbo-scholen hebben dubbel gevoel over coronamaatregels: "Er is ongelijkheid"

"Het heeft nogal wat gevolgen. Het geeft ontzettend veel beperkingen als je kijkt hoe wij ons mbû moeten gaan doen. Mbû is heel veel praktijk onderwijs, daar zijn onze gebouwen ook heel sterk op ingericht. We hebben wel wat lokalen, maar voor een flink deel is het praktijk", legt Dijksma uit.

Voortgezet onderwijs mag wel

Op het voortgezet onderwijs geldt vanaf 1 juli de anderhalvemetermaatregel niet meer, terwijl ook op het mbo veel kinderen van 16 en 17 jaar zitten. "Dan is er wel ongelijkheid", zegt Alice Mulder, lid van het college van bestuur De Friese Poort.

"Ik denk dat het wel goed is dat we verantwoord omgaan met de tijd waarin we zitten. Maar dat er nog wat ruimte komt voor de eerstejaars zouden vinden we wel mooi vinden. Want als je dat op het voortgezet onderwijs ziet dat 17-jarigen daar geen afstand hoeven te houden, dan zou dat bij onze eerstejaars ook kunnen gelden", zegt Mulder.

Dijksma kan zich daar in vinden. "De eerstejaars staan te popelen om hier na de zomervakantie te gaan beginnen op een hele nieuwe plek in een hele nieuwe omgeving. Dan heb je het over 16- en 17-jarigen. Het zou heel wat waard zijn als je die goed en mooi zou kunnen opvangen en de ruimte zou kunnen geven om hier hun weg te vinden", aldus Dijksma.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer zal de komende week nog over de kwestie vergaderen. De scholen hopen dat ze dan zullen besluiten dat er vanaf 1 september in elk geval voor de eerstejaars wat meer ruimte zal komen.