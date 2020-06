Wethouder Offinga verlaat Súdwest-Fryslân en wordt burgemeester van Hardenberg

Offinga is momenteel bezig aan zijn derde termijn als wethouder in Súdwest-Fryslân. Hij heeft onder meer financiën, landbouw en ontwikkeling in zijn portefeuille. Hij neemt in Hardenberg de taken over van Jan Willem Wiggers, die sinds vorig jaar waarnemend burgemeester was.

Onenigheid

In het collega van Súdwest-Fryslân, dat Offinga nu gaat verlaten, was zo'n halfjaar geleden nog onenigheid. Dat leidde toen tot het opstappen van wethouder Stella van Gent, nadat onder andere Offinga het vertrouwen in zijn collega-wethouder had opgezegd.

De voordracht van Offinga als burgemeester moet officieel nog door de koning worden overgenomen.