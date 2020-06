Politie pakt vijf mensen op voor vernieling en brandstichting

De politie kwam de verdachten op het spoor via een ander onderzoek, dat gericht was op drugshandel. Een man uit Burgum wordt gezien als hoofdverdachte. Hij heeft bekend dat hij drie auto's in brand heeft gestoken en dat hij een bom bij een huis in Drogeham heeft laten ontploffen.

Hij kreeg hulp van twee mannen en twee vrouwen. De branden hebben een achtergrond die gezocht moet worden in de drugshandel en de relationele sfeer.