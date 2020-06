Ineke van Gent: "Nachtmerrie containerramp kan zo weer gebeuren, dat is rampzalig"

Van Gent doelt daarmee op het feit dat de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden gevaarlijk is met slecht weer. Dat geldt ook voor de andere, meer noordelijke vaarroute. "De nachtmerrie kan zomaar weer gebeuren, dat is echt rampzalig", zegt Van Gent. "Alleen dat idee al. We moeten het met elkaar echt zien te voorkomen. We moeten voor het stormseizoen in actie komen."

Internationaal regelen

Er moeten wat Van Gent betreft een paar dingen gebeuren. Momenteel geeft de Kustwacht het advies aan grote containerschepen om niet de zuidelijke route te nemen. "Maar alleen dringend advies is te weinig, dat zou een dwingend advies moeten zijn. Dat moet internationaal worden geregeld, ik hoop echt dat de minister dat aanpakt."

"Een ander punt is het sjorren van containerschepen. Die worden steeds groter en het wordt steeds belangrijker dat ze op een veilige en goede manier worden beladen. Dat sjormateriaal moet stevig genoeg zijn, ook bij slechte weersomstandigheden. En dat is nu niet het geval, zegt de Onderzoeksraad. Dat is een punt van grote zorg."

Nog 800.000 kilo rommel in Noordzee

Zo'n ramp als begin januari vorig jaar heeft nog altijd zijn effect op de eilanden. "Van de MSC Zoe ligt er nog steeds 800.000 kilo rotzooi in de Noordzee", zegt Van Gent. "Dat kan allemaal weer richting de Waddeneilanden komen."