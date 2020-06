Zwemmen op reservering: "Relaxed, ik bots tegen niemand aan"

Een volwassen zwemmer krijgt in het bad een eigen baantje toegewezen waar een halfuur mag worden gezwommen. Zo kunnen de regels van anderhalve meter afstand worden nageleefd. In totaal kunnen er zeven mensen tegelijk in het zwembad, maar als er een gezin meezwemt, kan iedereen op een van de buitenste banen. De tijden in het bad zijn ook verruimd. De Sawn Stjerren is vanaf zeven uur 's ochtends tot twaalf uur 's nachts open.

Het lijkt allemaal heel mooi, maar voor het zwembad kan het financieel eigenlijk niet, zegt zwembadleider Jantine Kuiken. "Als we het zwembad helemaal sluiten dan kost het ons niets, maar dat kunnen we onze abonnementhouders niet aandoen."

Zwemmers Jannie en Alie komen al jaren bij De Sawn Stjerren. "Ik heb er eerst wel tegenaan gehikt om hierheen te gaan door corona. Maar een zomer niet zwemmen, dat komt niet goed. Dus ik heb toch maar een abonnement gekocht", aldus Jannie. Alie vindt het heerlijk om weer te kunnen zwemmen en wil de maatregelen wel houden. "Ik vind het wel relaxed. Ik bots tegen niemand aan omdat het zo lekker rustig is. En ik ben hier buiten niet bang voor corona, dat valt hier wel wat mee."

Zwemmoment voor jongeren

Kinderen van 4 tot 12 jaar mogen 's middags zwemmen, maar de ouders mogen niet mee het zwembad in. Die moeten op afstand blijven. Jongeren van 13 tot 18 jaar moeten officieel ook anderhalve meter afstand houden. Momenteel mist het zwembad deze doelgroep. Zij kunnen niet elke dag gebruikmaken van het zwembad in Hallum en zitten vooral bij het gemaal of vaarten. Maar er is ook kans op blauwalg. Kuiken maakt zich daar zorgen over. Daarom hebben ze op vrijdag en zaterdag een speciaal zwemmoment voor deze groep bedacht.

De verruiming van de coronamaatregelen op 1 juli geeft ook weer nieuwe kansen, aldus Jantine Kuiken: "Ik denk dat we vanaf woensdag alle kinderen van 4 tot 18 jaar weer tegelijk in het water kunnen hebben. Heerlijk, ik kijk er naar uit!"