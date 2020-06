Hoe komt het in de praktijk met de nieuwe vrijheden in zorginstellingen?

Berber Bijma is mede-oprichter van Sovidz. Haar vader zit in verzorgingshuis Foswert in Ferwert en hij kreeg de afgelopen tijd niet veel bewegingsvrijheid. Ze denkt zelf niet dat alle zorginstellingen direct weer de deuren opengooien. "Het is een hele omschakeling. Wij hebben de afgelopen dagen verhalen gehoord van zorginstellingen die mensen nog helemaal binnen houden of bijna geen bezoek toestaan. Wij kunnen ons dus bijna niet indenken dat zij vanaf 1 juni zullen zeggen: kom er allemaal maar weer in."

Sovidz heeft minister De Jonge een brief gestuurd waarin ze hem vraagt minimumregels vast te leggen voor de bewegingsvrijheid en het recht op bezoek in zorginstellingen. In de brief stellen ze hem ook een ultimatum: uiterlijk komende dinsdag willen ze duidelijke antwoorden, anders komt er een kort geding.

De stichting is ook in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd. Bijma: "Die is eigenlijk 3,5 maanden eigenlijk nergens binnen geweest. Het wordt hoog tijd dat ze daar weer mee beginnen en dan ook voorrang geven aan zorginstellingen waar momenteel klachten zijn over te strenge maatregelen. Als dat gesprek met de inspectie tot niets leidt, kan dat tot een kort geding leiden."

Noorderbreedte

"We zijn allemaal heel erg blij: bewoners, familie, medewerkers. De vlag gaat uit op 1 juli en we hebben gebak bij de koffie", vertelt Arieke Sieben, zorgcoördinator in De Stilen op Terschelling en De Spiker in Harlingen, die vallen onder zorgorganisatie Noorderbreedte. Volgens haar is de rust enigszins teruggekeerd, maar was het toch een flinke uitdaging voor iedereen. "Een deel van onze bewoners heeft nauwelijks last van de maatregelen en gedijt bij de rust en regelmaat en weinig prikkels, maar voor een groot deel is het geduld op. Die mensen hebben er genoeg van en willen er alleen op uit."