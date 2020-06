Het is deze dagen erg warm in Fryslân. Met temperaturen van rond de 30 graden zoekt iedereen naar verkoeling. De dieren in dierentuin AquaZoo hebben ook te maken met de warmte. Om voor extra verkoeling te zorgen, kregen de wasberen en de saki's donderdag fruitijsjes. Op onderstaande foto's is te zien dat de dieren dat wel konden waarderen.