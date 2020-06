Voorzitter Lemster Mannenkoor: "Het is frustrerend niet te weten wat wel en niet mag"

"Het RIVM moet de voorwaarden nog formuleren waarna we weer kunnen beginnen. Bovendien, wij gaan er in ieder geval voorzichtig mee on. We zijn met 122 zangers en de meesten mensen zijn boven de zeventig!" Voordeel voor het koor is wel dat de vakantieperiode ertussen zit. "Als bestuur kunnen we de ontwikkelingen nu eerst goed volgen en dan in de loop van augustus beslissen wat we doen", aldus Wassenaar.

Sociaal contact

De meeste leden willen graag weer beginnen, want naast de muziek is het sociale contact ook heel belangrijk. "Wij hebben nu wel een ledenbrief met informatie over 'lief en leed' en wat vermaak, maar het echte contact wordt zo sterk gemist. Mogelijk dat we na de vakantie eerst in kleine groepen, bijvoorbeeld per stem, weer kunnen repeteren. Want als die anderhalve meter blijft, weet ik niet hoe het komt. Waar kun je dan nog 120 man laten zingen? Verder is het natuurlijk de vraag wie het aandurft, niet alleen in het koor maar ook in het publiek bij een optreden. We moeten na de vakantie maar weer eens kijken."

