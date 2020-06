Burgemeester sluit twee drugspanden in Noardburgum

Het ene gebouw ligt aan de Veldmansweg. Na een huiszoekingsbevel werden eerder softdrugs, een wapen en een hoop contant geld in beslag genomen. De bewoner van het huis zit vast in een onderzoek naar internationale drugshandel, de zaak-Vidar.

Het andere gebouw is een bijgebouw van een woning aan de Zomerweg. In het gebouw en in de tuin vond de politie een grote partij softdrugs, meerdere wapens, pepperspray en ook contant geld.