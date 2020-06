Reacties Friese sportwereld op versoepelingen: "Niet gek laten maken"

Voorzitter Teije Dijk van it Frysk Ljeppers Bûn:

"We willen de competitie het liefst zo snel mogelijk weer beginnen. Dat is ook nog onder voorbehoud, maar we denken wel in die richting. We denken er heel sterk aan om ons wedstrijdprogramma weer op te pakken. Dan wel aangepast, want we hebben al een heel deel van het seizoen gemist.

Vrijdagavond overleggen we met de Nederlandse ljeppersbond. De wedstrijden dienen normaal gesproken ook als kwalificatie voor het NK. Volgende week dinsdag hebben we het daar ook over met de verenigingen.

We denken dat we halverwege juli van start kunnen. Tegelijk moeten we nog wel veel voorbereiden. Zo moeten we de agenda opnieuw opzetten en ook het publiek willen we beperkt toelaten. We denken dat we heel wat mensen kwijt kunnen, maar we moeten dat wel heel goed voorbereiden. Want safety first, zoals Nagelhout zei, geldt ook voor ons.

Het Fries kampioenschap fierljeppen houden we denk ik nog wel op 5 september. Eerst leek het erop dat evenementen voor 1 september niet mochten. Nu kan het in theorie wel in augustus, maar mensen hebben al rekening gehouden met de nieuwe datum, dus dat is nu het meest logisch."