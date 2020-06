Mogelijk doorbraak in ontwikkeling zwembadterrein Nes op Ameland

Volgens experts is er geen bestemmingswijziging nodig voor de plannen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders van Ameland in een brief aan de gemeenteraad.

In april kondigde het college nog een raadsvoorstel aan over de eerdere zwembadlocatie. Nu een bestemmingsplan niet nodig lijkt, komt er geen voorstel en volstaat het college met een brief waarin de huidige stand van zaken wordt beschreven. Plan is dat er een nieuw hotel wordt gebouwd in de noordoosthoek van het gebied en een losstaand wellnessgebouw tussen het nieuwe hotel en het al bestaande hotel Noordsee.

Heet hangijzer

Het is al jaren een heet hangijzer wat er met het oude zwembad moet worden gedaan. De gemeente had eerder verschillende onderzoeksbureau's benaderd voor een haalbaarheidsonderzoek en een maatschappelijke consultatie. Dat leverde een aantal eisen en wensen op.