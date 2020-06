Dijsselbloem: containerschepen zijn niet gebouwd voor omstandigheden boven Waddeneilanden

Dat heeft dus te maken met hoe de schepen worden gebouwd. "Ze worden alsmaar groter en breder. Daardoor worden de schepen ook stabieler. Dat klinkt positief, maar onder pittige weersomstandigheden is dat helemaal niet positief. Er komen zulke grote krachten te staan op zo'n schip. Op een gegeven moment knappen letterlijk de sjorsystemen en dan gaan de containers voerboord."

Twee mogelijkheden

De Onderzoeksraad zegt daarom dat er twee mogelijkheden zijn: "Of de schepen worden verbeterd, of de zee wordt gemeden. Ons eerste advies is om daar bij noordwesterstorm voorlopig niet te varen. Als de systemen in de toekomst zijn verbeterd, is het misschien weer mogelijk."