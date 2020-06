Rijkswaterstaat Noord NL @RWS_NN

Dit zie je niet vaak. Een gezonken jacht op het Prinses Margrietkanaal vlakbij Spannenburg. Schipper raakte onwel. Passerend schip bood snel hulp👍. Via de verzekeraar is het schip vlot geborgen. Let goed op met #hitte #varen |