VIDEO: Politie en handhaving ontruimen Prinsentuin in Leeuwarden

De gemeente had dat besloten omdat veel mensen zich daar niet hielden aan de maatregel om anderhalve meter afstand te houden. Dat gebeurde vooral 's avonds en 's nachts. Mensen die er in de buurt wonen, klaagden bovendien over overlast, en dat zou ook gelden voor toeristen die met hun boot in de Prinsentuin liggen.

Er stonden al hekken in het park om de drukte binnen de perken te houden. Bij de ingang staan nu waarschuwingsborden. Mensen die er 's nachts wel zijn, kunnen een boete krijgen.

De nachtsluiting van de Prinsentuin geldt niet voor mensen die met een bootje in de Prinsentuin liggen, voor bezoekers en personeel van De Koperen Tuin.