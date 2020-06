Onderzoeksraad: Waddengebied beter beschermen tegen containerverlies schepen

De ultragrote containerschepen, zoals de MSC Zoe, zijn zo gemaakt dat ze heel stabiel zijn. Dat lijkt goed, maar in de nacht van 1 op 2 januari 2019 werd duidelijk dat het ook grote problemen kan veroorzaken. In zes meter hoge golven en harde wind begon het schip te schommelen. Soms wel in hoeken van 30 graden, dacht de bemanning. Maar de apparatuur die dat liet zien, werkt niet goed voor zulke metingen. In werkelijkheid ging het om 16 graden.

Grote krachten

Maar dat was voldoende om problemen te veroorzaken: door die grote stabiliteit van het schip, komt het niet langzaam weer overeind, maar met een flinke zwiep. Dat gaat zo hard dat er grote krachten worden losgelaten op de containers die acht lagen hoog staan opgestapeld.

Op zes locaties op zee gaat het mis en vallen er in totaal 342 containers in de Noordzee. Pas de zesde keer dat er containers vallen, ziet de bemanning dat ook. Het is niet voor het eerst dat deze ontwerpfout tot problemen leidt, staat in het onderzoek. Er moet iets worden geregeld waardoor eerder aan het licht komt dat er containers van boord vallen, want dan kan er ook eerder worden ingegrepen.