Doeksen mag weer op volle capaciteit varen: "Wel oppassen dat de boot niet te vol wordt"

"We zijn heel blij met deze versoepelingen. Dit betekent dat we vanaf 1 juli fors in capaciteit omhoog kunnen", legt directeur Paul Melles van Rederij Doeksen uit. "Dat is juist het probleem geweest de afgelopen maanden. Dat heeft ook tot hele vervelende situaties geleid voor ondernemers op de eilanden." De ondernemers maakten zich zorgen over de sterk verminderde toestroom van toeristen naar de eilanden.

Of de volledige capaciteit weer zal worden benut, is Doeksen nog niet over uit. Melles: "In principe mogen alle zit- en staanplaatsen weer worden gebruikt, maar we moeten wel oppassen dat de boot niet te vol wordt." In het openbaar vervoer hoeft in ieder geval geen anderhalve meter afstand te worden gehouden, omdat dat niet realistisch is. Wel moeten passagiers een mondkapje op.

Terminals

Maar hoe komt het in de veerterminals? "We zien de terminals als een verlengstuk van de veerboot en we verplichten mensen al om een mondkapje op te doen zodra ze de percelen binnenlopen. We moeten kijken of we meer ruimte kunnen creëren." Dat heeft de rederij onder andere al gedaan door tenten op te zetten bij de bagagekarren. "Zodat mensen die ruimte ook kunnen benutten als het regent."

Extra boten

De afgelopen tijd werden er extra boten ingezet voor het vervoer naar Terschelling en Vlieland. "In principe zou dat nu niet meer nodig zijn, maar ook daar gaan we naar kijken. Het is de afgelopen tijd enorm chaotisch geweest voor reizigers." Veel mensen moesten worden omgeboekt naar een andere afvaart. Om dat niet nog chaotischer te maken, blijven de extra boten er mogelijk.