Gemeente maakt recreatiegebied De Heide zomerproof met foodtrucks

"Het gebied heeft een groot strand om een groot meer en daaromheen ligt gras waar je kunt liggen", omschrijft wethouder Hans Broekhuizen het recreatiegebied. De gemeente verwacht veel mensen en neemt aan de hand daarvan maatregelen. "Veel mensen blijven thuis. Veel jongeren willen er ook op uit en dan is dit de ideale plek. Maar dat moet wel goed gefaciliteerd worden."

Casa a la playa

Vanaf 1 juli mag er weer veel, maar daarbij moet er wel anderhalve meter afstand in acht worden genomen. Broekhuizen: "We gaan daar, samen met jongerenwerk, een aantal mensen stationeren die een oogje in het zeil houden en mensen waar nodig aanwijzingen geven." Het ontmoetingscentrum van het jongerenwerk in Heerenveen heet Casa. "En dat noemen we nu 'Casa a la Playa'. We houden toezicht, we geven informatie en er moet iets worden geregeld voor het sanitair en het afval. Daar gaan we extra op inzetten."

Foodtrucks

Er wordt ook plaats gemaakt voor drie foodtrucks. Broekhuizen: "Dat is ook om het daar een beetje leuk te houden. In het verleden stond er een kiosk. Op deze manier proberen we daar iets extra's aan toe te voegen." Er zijn al aardig wat aanmeldingen van ondernemers die wel bij De Heide willen staan. De gemeente heeft het zo geregeld dat iedere ondernemer er twee weken mag staan. "Daarna is weer een ander aan de beurt. Zo kan iedereen een graantje meepikken."

Het extra toezicht blijft er tot 1 september.

It ekstra tafersjoch bliuwt der oant 1 septimber.