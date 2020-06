Jannewietske de Vries: "Versoepelingen vragen veel verantwoordelijkheid en gezond verstand"

Alle zitplekken in het openbaar vervoer mogen weer worden gebruikt. Dat zou dan ook gelden voor het vervoer naar de Waddeneilanden, dat de afgelopen maanden op een deel van zijn capaciteit voer. De Vries: "We moeten kijken hoe het straks precies in de aanwijzingen van het Rijk staat, maar ik ga ervan uit dat alle zitplekken weer beschikbaar komen. Die anderhalve meter is de basisregel. Er ligt een verantwoordelijkheid bij de ondernemer, maar ook bij de passagiers, want dit kun je nooit met handhaving afdwingen. Dit vraagt veel verantwoordelijkheid en gezond verstand van mensen zelf."

Dat de verpleeghuizen weer helemaal open mogen, vindt De Vries ook een positieve ontwikkeling. "Dat is heel belangrijk nieuws voor bewoners en naasten, want die hebben het ontzettend zwaar gehad de afgelopen periode. Ik ben er heel blij mee dat die stappen weer kunnen worden gezet."

Sport

Binnen en buiten sporten kan weer, ook in wedstrijdverband. De Vries: "Als publiek moet je echter rekening houden met de anderhalve meter. Dat moet weer worden ingeregeld door de organisatoren en dat vraagt wel wat." Hoe dat zal worden ingericht, hangt ook af van de aanwijzingen van het Rijk. "De basisregel van anderhalve meter blijft echter binnen en buiten gelden en bij klachten moet je thuis blijven."

"Het wordt een mooie zomer"

Kermismensen werden zwaar getroffen door de coronacrisis, omdat ze veel inkomsten misten toen hun sector stillag. Maar ook zij kunnen weer los. "In die zin wordt het een mooie zomer. We kunnen genieten met z'n allen, maar we moeten ook met z'n allen oppassen dat het virus niet overspringt. Daar hebben we elkaar voor nodig", legt De Vries uit.

Vergunningen

Veel vergunningen voor evenementen werden de afgelopen tijd ingetrokken. Zijn die met de versoepelingen nu weer geldig om moeten de organistoren een nieuwe vergunning aanvragen met beperkende coronamaatregelen? De Vries: "Met kleinschalige zaken in de open lucht, waarbij de anderhalve meter kan worden aangehouden, is wel wat mogelijk. Maar we moeten zien hoe we dat doen."

De grootste verantwoordelijkheid om alles in goede banen te leiden, komt dus op de schouders van burgers zelf te liggen. De Vries: "De BOA's en politie zijn er voor excessen, voor als het op sommige plekken echt uit de hand loopt. Maar we moeten het echt met elkaar regelen en dat kunnen we."