College wil woningbeleid Hindeloopen volledig omgooien en recreatieve bewoning toestaan

Volgens het bestemmingsplan is recreatief gebruik van woningen in Hindeloopen niet toegestaan. Dat betekent dat huizeneigenaren hun eigen woning of tweede huis niet aan anderen mogen verhuren. Uit controles bleek afgelopen jaar dat dat in Hindeloopen wel veel gebeurde.

Volledig ander beleid

Het college dreigde toen nog met dwangsommen tot zo'n 6.000 euro, maar wil dat beleid nu veranderen. Er wordt nu aan de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan aan te passen, zodat recreatieve verhuur van woningen wel mogelijk wordt. Over de precieze voorwaarden ervan, bijvoorbeeld over het maximum aantal dagen waarop verhuurd mag worden, wil het college nog met de stad in gesprek gaan, volgens wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân.

Een groep inwoners uit Hindeloopen was eind vorig jaar nog erg bezorgd over het recreatieve gebruik van woningen in de stad. Ze maakten zich zorgen over de leefbaarheid van Hindeloopen. "We willen geen spookstad worden", zo zei een inwoonster toen nog.