KNKB haalt agenda uit de kast; er kan weer gekaatst worden

PC-voorzitter Ids Hellinga wordt er niet optimistischer op als het gaat om het organiseren van een PC op de datum van 29 juli. 'Wij moeten het er in onze commissie nog over hebben, maar ik denk dat zoiets niet gaat lukken. De tribunes moeten dan wel helemaal worden opgebouwd, terwijl er maar een derde van het publiek in kan. Dat zie ik niet zitten. Het is alles of niets, zo sta ik er momenteel in."

De PC had voor die datum al een ander plan bedacht: "Wij willen er wel een gewone hoofdklassepartij van maken. Dat plan hebben we ook al besproken met de KNKB en met kaatsvereniging Jan Bogstra uit Franeker. Want ik vind wel dat er dit seizoen nog zoveel mogelijk gekaatst moet worden, ook al zijn de datums een beetje bijzonder. Dat is ook voor de kaatsers goed. Dan kunnen zij nog wat klassementspunten pakken."