Werk aan nieuwe sluis en bruggen in Afsluitdijk kan eindelijk beginnen

Er is jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan. In de bestuursovereenkomst is afgesproken om een grotere sluis aan te leggen en de bestaande bruggen te vervangen. Op die manier kunnen grotere schepen hiervan gebruikmaken.

Het Rijk betaalt 111 miljoen euro. Bedrijven betalen 26,5 miljoen euro; de rest is afkomstig van de regionale overheden. Er is afgesproken om het werk in fases uit te voeren. Men begint met het vervangen van de bruggen van de Afsluitdijk en in 2025 moet het werk klaar zijn.

'It sil heve!'

Minister Van Nieuwenhuizen: "Dit is een bijzonder moment. Er is lang naartoe gewerkt, gepuzzeld om het geld bij elkaar te krijgen en gekeken wat de beste aanpak is. Mooi dat we definitief kunnen zeggen: 'It sil heve'! We leggen hiermee de rode loper uit voor grotere zeeschepen waaronder de superjachten die door Nederlandse scheepswerven worden gebouwd. Dit geeft een economische impuls aan de regio en een impuls aan het vervoer over water."

De bestaande draaibruggen in de A7 worden vervangen door vier basculebruggen en de twee doorvaaropeningen worden straks 21,7 en 25 meter. De westelijke grote sluis wordt verruimd, zodat er grotere schepen doorheen kunnen.

De bestaande vaargeulen in het IJsselmeer en in het Ketelmeer worden ook uitgediept. Op die manier kan de grotere scheepvaart straks ook de havens van Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel en Kampen bereiken.