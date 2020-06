CU: Friese jongeren moeten inspraak krijgen over besteding corona-hulpgelden

De Staten verdelen woensdag de eerste vijf miljoen euro. Bij deze plannen waren de jongeren nog niet betrokken, maar als het aan Statenlid Wiebo de Vries van de ChristenUnie ligt, zal dat bij het volgende hulppakket van 15 miljoen euro anders verlopen.

"Jongeren zijn onze toekomst. Ik vind daarom dat we hen structureel bij de provinciale politiek moeten betrekken, want de besluiten die we nemen hebben effect op het leven van jongeren", zegt Wiebo de Vries. Hij vindt dat gedeputeerde Sander de Rauwe spoedig werk moet maken van het regelen van jongeren-inspraak bij het corona-steunprogramma. "De volgende maatregelen die we nemen, zouden we eerst moeten voorleggen aan een jongerenpanel."

Positief

De Rouwe is er niet op tegen. "Graag zelfs. Ik zie dat als heel positief. Maar de Friese Jeugdaviesraad FJAR is een adviesraad van de Staten. Ik wil daarom graag samen met de Staten optrekken."

Wiebo de Vries hoopt ook op de nodige creatieve inbreng van de kant van de jongeren. "Graag zelfs. Laat ze maar met wat onverwachte ideeën komen. Ik hoop het."