'Kom van dat gras af' wil van rubberkorrels op sportvelden af

De groep noemt zichzelf 'Kom van dat gras af'. De korrels, gemaakt van autobanden, bevatten giftige stoffen, zoals zink en kobalt. De stichting wil dat de korrels verdwijnen van alle 2.000 kunstgrasvelden in Nederland.

"Vorig jaar hebben we ook verzoeken ingediend en om de druk wat op te voeren hebben we dat nu massaal ingediend," vertelt Sebas Veenstra van de groep.

Milieu

"Het gaat bij deze verzoeken niet om de gezondheidsrisico's, maar om het milieu. De korrels liggen wijdverspreid, dat stopt niet op de velden. Ze liggen rondom in de bermen en dat is niet bedoeling."

Volgens hem gaat het in Deinum wel goed, maar "in Dronryp is het een dikke puinhoop."

Met de gang naar de rechter hoopt hij dat de gemeenten contact opnemen met de minister. "De velden opruimen zou het mooiste zijn, maar we hopen in ieder geval op een standstill, dat er geen rubbergranulaat meer op de velden komt." Op de verzoeken hebben ze nog geen reactie van de gemeente gekregen.