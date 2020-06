Vitens zet extra capaciteit in vanwege Friese vraag naar water

De vraag naar drinkwater groeit volgens het bedrijf al jaren. Om tekorten in Fryslân te voorkomen heeft Vitens bij de waterzuivering bij Spannenburg een nieuwe installatie gebouwd.

240.000 liter per uur

De nieuwe zuiveringsinstallatie filtert zo'n 240.000 liter drinkwater per uur uit het grondwater. De installatie bij Spannenburg filtert verschillende stoffen uit het grondwater. " IJzer, kalk, ammonium en bijvoorbeeld methaan. Dat willen we niet in het drinkwater hebben," zegt projectmanager van de uitbreiding Dion van den Bersselaar. "Eigenlijk werkt het als een soort koffiefilter."

Ook in Fryslân neemt de vraag naar water in een periode met hoge temperaturen toe. "Daarom hebben we voor de korte termijn deze installatie neergezet zodat we voldoende drinkwater kunnen blijven leveren", zegt Van den Bersselaar.

Lage waterdruk

Van Súdwest-Fryslân, Leeuwarden tot Terschelling, de zuiveringsinstallatie levert water door de hele provincie. Eerder deze week waarschuwde het drinkwaterbedrijf nog voor een lege waterdruk als de temperatuur hoog blijft.