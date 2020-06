Laatste keer kerkdienst live bij Omrop Fryslân

Maaike van Dijk, voorzitter van de kerkenraad PKN Franeker, kijkt terug op een drukke maar bijzondere tijd. "We hebben het samen gedaan als één team en in de loop van de tijd liep het elke keer beter. We hebben de kerkdiensten intiem bij mensen thuis weten te brengen. Dat is wel bijzonder als je anders voor 300 man een dienst verzorgt."

"We genieten elke zondagmorgen"

De diensten voorzagen in een grote behoefte van mensen binnen en zelfs buiten de provincie. Elke week keken er tienduizenden mensen naar de dienst. Bij Omrop Fryslân, maar ook in Franeker, kwamen dan ook veel enthousiaste reacties. Van brieven en telefoontjes tot mails en appjes.

"Graag wil ik u bedanken voor de mooie kerkdiensten in deze coronatijd" en "Wat ons betreft mag dit altijd zo blijven. We gaan niet meer naar een kerk vanwege onze gezondheid. We genieten elke zondagmorgen." "Prachtig ook de verscheidenheid aan gebruik van talen, zowel bij de lezing als het zingen... Deze diensten riepen vaker dan in de gewone zondagsdiensten emotie bij ons op, het deed ons wat."

Een mooie samenwerking

Zowel Omrop Fryslân als de kerkenraad van Franeker kijken terug op een mooie samenwerking. Sybren Terpstra, eindredacteur bij Omrop Fryslân: "We vinden het fijn dat veel mensen naar 'onze' kerkdiensten in Franeker hebben gekeken . Mocht er een nieuwe corona-uitbraak komen dan zullen we er zeker over nadenken om weer met het uitzenden van de kerkdiensten te beginnen."

Op zondag 28 juni is de laatste dienst live bij de Omrop te zien met ds. Sytze Ypma als voorganger.

YouTube

De kerkelijke gemeente van Franeker zal voortaan via 'kerkomroep' en YouTube zelf de diensten in beeld brengen, en hoopt dan de kerk weer vaker te openen voor bezoekers.