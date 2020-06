Aardappelberg in Leeuwarden tegen voedselverspilling

Op het plein bij ijsbaan de Elfstedenhal in Leeuwarden wordt zaterdag een berg aardappelen gestort. Belangstellenden kunnen er een paar kilo piepers kopen. Een groep jongeren wil zich met deze actie inzetten tegen voedselverspilling. Eerder was er ook al een 'aardappelactie' op de voormalige NDSM-werf in Amsterdam.