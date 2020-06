UPDATE: Grote uitslaande brand industrieterrein Bolsward 'brand meester'

Veel rook

Meerdere mensen zagen van afstand grote rookwolken boven het industrieterrein verschijnen. Zelfs vanuit Harlingen en Heerenveen was de rook te zien.

Ontploffingen

De vlammen sloegen hoog in de lucht, toen verslaggever Willem de Vries ter plekke was. Hij hoorde een aantal ontploffingen, wat kan duiden op gasflessen. Een vrouw is onwel geworden en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, volgens onze verslaggever. Buurtbewoners moesten hun woning verlaten. Bij een van hen zit de schrik er goed in: "De vlammen waren in no time wel 30 meter hoog, niet normaal. Dit komt wel binnen."