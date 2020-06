Onbegrip en vragen in Provinciale Staten over subsidie Welcome to the Village 2020

"We hebben er bewust voor gekozen Welcome to the Village 70.000 euro te geven als overbrugging voor de periode tot het nieuwe cultuurbeleid", zegt gedeputeerde Poepjes in reactie op vragen van de FNP en Forum voor Democatie. "Als je ziet hoe het festival georganiseerd wordt, voldoet dat volledig aan vastgestelde criteraria zoals circulaire economie en nationale en internationale aantrekkingskracht. Wij vinden het belangrijk dat dit festival kan blijven bestaan."

Wrang

Volgens Poepjes staat nog lang niet vast dat het festival ook in de toekomst structureel subsidie krijgt. Een onafhankelijke commissie moet eerst advies uitbrengen over de toekomst van het festival. Poepjes zegt verder dat ze zich kan voorstellen dat andere festivals de overbruggingssubsidie voor Welcome to the Village 'wrang' vinden.

De aparte behandeling van Welcome to the Village roept ook bij andere partijen in de Staten vragen op. VVD-fractievoorzitter Klaas Kielstra zegt dat hij het 'ingewikkeld' vindt dit festival nu 70.000 euro subsidie te geven.